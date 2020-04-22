В Чувашии нашли живой пропавшую два дня назад пенсионерку

22 Апр 2020 2020-04-22T13:35:56+03:00

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В Чувашии завершились поиски 68-летней Людмилы Варламовой из деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. Напомним, пенсионерка ушла из дома и пропала в понедельник, 20 апреля. Родные отмечали, что она нуждается в медицинской помощи.

Поисками пропавшей занимались полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Именно последние в среду, 22 апреля, сообщили о том, что Людмила Ивановна найдена. Она жива.

Напомним, в республике до сих пор не нашли 35-летнего Олега Шинкарева и 16-летнего Дмитрия Нелюбовского из Чебоксар, а также 88-летнюю Эрфию Тимуршину из деревни Янгильдино Козловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU