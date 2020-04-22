2020-04-22T11:29:58+03:00
Происшествия

В Татарстане пропал 23-летний Рунар Хуснутдинов

О местонахождении молодого человека из Азнакаево ничего неизвестно с 16 апреля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане начались поиски 23-летнего Рунара Хуснутдинова из Азнакаево. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 16 апреля. Они и обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Рунар ростом около 173 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была камуфлированная темно-синяя куртка с белыми и серыми пятнами, голубые джинсы, белый свитер и белые кроссовки.

Всех, кто видел Рунара Хуснутдинова, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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