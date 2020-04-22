В Чувашии нашли живой пропавшую Нину Полетаеву
Вечером во вторник, 22 апреля, в Чувашии завершились поиски 24-летней Нины Полетаевой из деревни Кубня Ибресинского района. Напомним, девушка, которая нуждается в медицинской помощи, ушла из дома 18 апреля. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.
Поиском Нины занимались полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Именно последние сообщили, что девушка найдена живой. Где она находилась все это время, не уточняется.
Напомним, в Чувашии до сих пор идут поиски 35-летнего Олега Шинкарева и 16-летнего Дмитрия Нелюбовского из Чебоксар, а также 88-летнюю Эрфию Тимуршину из деревни Янгильдино.
ИСТОЧНИК KP.RU