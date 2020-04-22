В Чувашии нашли живой пропавшую Нину Полетаеву

22 Апр 2020 2020-04-22T10:21:21+03:00

О местонахождении девушки не было ничего известно с 18 апреля

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Вечером во вторник, 22 апреля, в Чувашии завершились поиски 24-летней Нины Полетаевой из деревни Кубня Ибресинского района. Напомним, девушка, которая нуждается в медицинской помощи, ушла из дома 18 апреля. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

Поиском Нины занимались полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Именно последние сообщили, что девушка найдена живой. Где она находилась все это время, не уточняется.

Напомним, в Чувашии до сих пор идут поиски 35-летнего Олега Шинкарева и 16-летнего Дмитрия Нелюбовского из Чебоксар, а также 88-летнюю Эрфию Тимуршину из деревни Янгильдино.

ИСТОЧНИК KP.RU