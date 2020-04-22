2020-04-22T09:49:22+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила пенсионера на перекрестке

Мужчина, переходивший дорогу по правилам, попал в больницу с тяжелыми травмами
Лика ИСАЕВА
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Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянииПострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянииФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 67-летнего пенсионера произошел 21 апреля в 18.40 напротив дома №30 по улице Габишева в Приволжском районе столицы Татарстана. Мужчина переходил дорогу по "зебре" на перекрестке на разрешенный сигнал светофора. В этот момент 49-летняя женщина-водитель поворачивала со своей полосы, также на разрешающий сигнал светофора, и не уступила дорогу пешеходу.

- В результате наезда пенсионер получил тяжелые травмы и его госпитализировали, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - В отношении водителя составлены админитративные протоколы за нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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