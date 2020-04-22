В Казани будут судить отца, уснувшего во время купания 9-месячной дочери

22 Апр 2020 2020-04-22T09:20:14+03:00

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Уголовное дело в отношении 33-летнего казанца передано в суд. Мужчину обвиняют в "Причинение смерти по неосторожности".

Все произошло днем 19 марта, когда в квартире мужчины обнаружили тело его 9-месячной дочери. Как полагают следователи, отец отправился купать ребенка в ванную, но отвлекся на звонок. Оставив девочку, мужчина подошел к телефону, поговорил, а потом уснул на диване. Спал недолго, 30 минут, а когда проснулся, вода уже переливалась через край, а дочь была мертва.

Свою вину подсудимый признал полностью, сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU