Экономист: производители еды хотят наложить мораторий на скидки и нарушить конкуренцию

21 Апр 2020 2020-04-21T20:01:58+03:00

По мнению эксперта, нужно не запрещать скидки, а разрабатывать новые подходы в конкурентной борьбе за покупателя. Фото: Влад КОМЯКОВ

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На фоне пандемии коронавируса объединенные в ассоциации производители продуктов вновь обратились к правительству России с просьбой взять и отменить скидки на всю еду в магазинах.

Они добиваются подобного уже как целый год. Возможно к повторному обращению производителей подтолкнуло то, что во время самоизоляции россияне экономят как никогда и буквально охотятся за этими самыми скидками.

Как считает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов, мораторий на скидки – это нарушение конкуренции на рынке.

- Потребительский спрос резко просел, в связи с этим мы видим желание производителей улучшить себе условия работы на рынке. Они хотят зафиксировать нижнюю границу цены. Такая ситуация выдавит с рынка небольших производителей продуктов питания, а более крупные компании станут доминировать и навязывать ту цену, которую они хотели бы видеть, - цитирует kp.ru экономиста.

По мнению Карпова, нужно не запрещать скидки, а разрабатывать новые подходы в конкурентной борьбе за покупателя и соответствовать сложившейся ситуации - предложить доступный товар, который потребитель может себе позволить.

Также экономист считает, что правительство России вряд ли пойдет сейчас на встречу производителям в такой просьбе – это невыгодно даже со стороны политики.

ИСТОЧНИК KP.RU