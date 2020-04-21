Вопрос решился в течение минуты: Владимир Путин опробовал новый формат беседы с губернаторами
В режиме самоизоляции для беседы с президентом России губернаторам не нужно вылетать в Москву. В этот вторник Владимир Путин опробовал новый формат встреч с ними – телеконференцию.
Первыми на связь вышли глава Приморья Олег Кожемяко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Во время общения стало понятно, что у нового формата есть очевидные преимущества. Так во время обсуждения ежемесячных обрушений мостов в Приморье, Олег Кожемяко посетовал на то, что Минтранс РФ сократил финансирование строительства. На мосты начали выделять вместо 30 миллиардов рублей всего 7 миллиардов.
На что Владимир Путин позвонил по громкой связи главе федерального ведомства Евгению Дитриху и попросил разобраться.
В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с просьбой внести изменения в программу финансирования своего региона. Путин и тут дозвонился по громкой связи уже главе Минфина РФ Антону Силуанову. В итоге вопрос в прямом эфире был решен в течение одной минуты. Сообщает kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU