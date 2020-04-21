Вопрос решился в течение минуты: Владимир Путин опробовал новый формат беседы с губернаторами

21 Апр 2020 2020-04-21T19:23:21+03:00

Теперь глава государства связывается с руководителями по телеконференции, а с министрами по телефону

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В режиме самоизоляции для беседы с президентом России губернаторам не нужно вылетать в Москву. В этот вторник Владимир Путин опробовал новый формат встреч с ними – телеконференцию.

Первыми на связь вышли глава Приморья Олег Кожемяко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Во время общения стало понятно, что у нового формата есть очевидные преимущества. Так во время обсуждения ежемесячных обрушений мостов в Приморье, Олег Кожемяко посетовал на то, что Минтранс РФ сократил финансирование строительства. На мосты начали выделять вместо 30 миллиардов рублей всего 7 миллиардов.

На что Владимир Путин позвонил по громкой связи главе федерального ведомства Евгению Дитриху и попросил разобраться.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с просьбой внести изменения в программу финансирования своего региона. Путин и тут дозвонился по громкой связи уже главе Минфина РФ Антону Силуанову. В итоге вопрос в прямом эфире был решен в течение одной минуты. Сообщает kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU