2020-04-21T18:56:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Астролог Василиса Володина рассказала, когда наступит выход из пика коронавируса

На волнующие всех вопросы, связанные с пандемией, она ответила в эфире радио «Комсомольская правда»
Олег ЛУГОВОЙ
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По ее словам, в этом году ключевые точки мы уже прошли еще в январе и в начале апреля.По ее словам, в этом году ключевые точки мы уже прошли еще в январе и в начале апреля.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ведущая радио «Комсомольская правда» Арина Шарапова в своем новом утреннем шоу «сходила» в гости к астрологу Василисе Володиной. За виртуальной чашечкой кофе они поговорили о злободневных темах, связанных с пандемией коронавируса.

- Я призываю не тратить свои запасы, а делать их. По некоторым факторам я понимаю, что до конца июля большого облегчения ситуация быть не должно. Меня это пугает… - начала Володина.

При этом, по ее словам, в этом году ключевые точки мы уже прошли еще в январе и в начале апреля.

- Да, мы сейчас переживаем один из пиков. И, к сожалению, я должна сказать, что будет еще один период времени, гораздо более беспокойный, чем начало апреля. Это вторая половина июня. Вообще июнь – начало июля, где и затмения собрались, и соединение Юпитера с Плутоном, которое подогревает все происходящее, будут непростыми. К сожалению, может быть еще повторение или усиление, - цитирует kp.ru астролога.

Помимо этого, важные события могут произойти и в ноябре 2020 года.

- Этот месяц также связан с важными экономическими событиями и с еще одной возможной волной. Поэтому давайте молиться на вирусологов и врачей, чтобы они что-то сделали хотя бы в июле, чтобы в ноябре не было такого. Но при этом я абсолютно уверена, что никакого голода и коллапса не произойдет, конечно. А рецессия и мировые экономические проблемы уже сейчас есть, сильнее они будут в следующем году, в первой половине, - уверена Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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