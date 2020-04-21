2020-04-21T18:29:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда в России начнутся испытания вакцины от коронавируса

Доклинические исследования должны завершится уже к 31 мая
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Отметим, что сейчас созданием вакцины занимаются не только в России. Работа вовсю идет в минимум 35 лабораториях по всему миру. Фото: Ксения ЯРКОВАОтметим, что сейчас созданием вакцины занимаются не только в России. Работа вовсю идет в минимум 35 лабораториях по всему миру. Фото: Ксения ЯРКОВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 апреля, стало известно, когда в России приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. Так, по словам представителя информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 в стране Александра Мясникова, препарат от Минздрава РФ должен пройти доклинические исследования к 31 мая. Поэтому испытания можно начать уже 1 июня.

- Как правило, клинические испытания вакцины занимают срок от полугода до нескольких лет, - рассказал kp.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов. - Новый препарат должен проходить доклинические и клинические испытания, которые как раз и могут показать его эффективность и безопасность. Для этого они и требуют такого длительного времени.

Отметим, что сейчас созданием вакцины занимаются не только в России. Работа вовсю идет в минимум 35 лабораториях по всему миру.

Так, например, в МГУ разрабатывают препарат против COVID-19, который также будет спасать и от атипичной пневмонии 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экономист: производители еды хотят наложить мораторий на скидки и нарушить конкуренцию
Вопрос решился в течение минуты: Владимир Путин опробовал новый формат беседы с губернаторами
В Ульяновске спасатели помогли щенку выбраться из глубокого колодца
Астролог Василиса Володина рассказала, когда наступит выход из пика коронавируса
В Ульяновской области водитель без прав вылетел на легковушке в кювет
Стало известно, когда в России начнутся испытания вакцины от коронавируса
Ушла из дома и пропала: в Чувашии ищут 24-летнюю Нину Полетаеву
В Казани с помощью сурдопереводчика и глухой женщины удалось задержать мужчин, находящихся в розыске
Жителей Марий Эл обязали носить медицинские маски в общественных местах из-за коронавируса
Из-за коронавируса с чувашскими врачами работают психологи
В Марий Эл лихач на "Ладе Приоре" устроил аварию, в которой пострадали четыре человека
В Чувашии пропала 68-летняя Людмила Варламова, которая нуждается в медицинской помощи
ВТБ в Татарстане выдал первую ипотеку под 6,5%
Рустам Минниханов о снятии ограничений бизнесу из-за самоизоляции: «Ждем следующую неделю»
В Татарстане во время пожара пострадал 38-летний мужчина