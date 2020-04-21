Стало известно, когда в России начнутся испытания вакцины от коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T18:29:23+03:00

Отметим, что сейчас созданием вакцины занимаются не только в России. Работа вовсю идет в минимум 35 лабораториях по всему миру. Фото: Ксения ЯРКОВА

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Во вторник, 21 апреля, стало известно, когда в России приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. Так, по словам представителя информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 в стране Александра Мясникова, препарат от Минздрава РФ должен пройти доклинические исследования к 31 мая. Поэтому испытания можно начать уже 1 июня.

- Как правило, клинические испытания вакцины занимают срок от полугода до нескольких лет, - рассказал kp.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов. - Новый препарат должен проходить доклинические и клинические испытания, которые как раз и могут показать его эффективность и безопасность. Для этого они и требуют такого длительного времени.

Отметим, что сейчас созданием вакцины занимаются не только в России. Работа вовсю идет в минимум 35 лабораториях по всему миру.

Так, например, в МГУ разрабатывают препарат против COVID-19, который также будет спасать и от атипичной пневмонии 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU