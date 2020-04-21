Из-за коронавируса с чувашскими врачами работают психологи
Для сотрудников Цивильской больницы организовали консультации психолога. В Минздраве Чувашии отмечают, что это сделано для профилактики стресса в коллективе во время пандемии коронавируса.
- В настоящее время медицинские работники подвержены стрессу, поскольку их повседневная профессиональная деятельность имеет большую нагрузку и эмоциональную напряжённость, - объясняет медицинский психолог Цивильской ЦРБ Павел Абрамов.
Именно он проводит с медперсоналом индивидуальные аутотренинги «Расслабление и релаксация» и «Уравновешенность и устойчивость к стрессу».
Напомним, в Чувашии выявлено 235 случаев случаев COVID-19. По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, 12 зараженных выздоровело, 5 - скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU