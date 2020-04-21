2020-04-21T16:02:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса с чувашскими врачами работают психологи

Медики посещают специальные аутотренинги
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства здравоохранения ЧувашииФото: пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии
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Для сотрудников Цивильской больницы организовали консультации психолога. В Минздраве Чувашии отмечают, что это сделано для профилактики стресса в коллективе во время пандемии коронавируса.

- В настоящее время медицинские работники подвержены стрессу, поскольку их повседневная профессиональная деятельность имеет большую нагрузку и эмоциональную напряжённость, - объясняет медицинский психолог Цивильской ЦРБ Павел Абрамов.

Именно он проводит с медперсоналом индивидуальные аутотренинги «Расслабление и релаксация» и «Уравновешенность и устойчивость к стрессу».

Напомним, в Чувашии выявлено 235 случаев случаев COVID-19. По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, 12 зараженных выздоровело, 5 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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