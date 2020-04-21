ВТБ в Татарстане выдал первую ипотеку под 6,5%

21 Апр 2020 2020-04-21T14:48:03+03:00

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ВТБ в Татарстане выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Сделка прошла в Казани, клиент приобрел квартиру стоимостью 4,5 млн рублей у одного из крупнейших застройщиков региона ГК «Ак Барс Дом» в жилом комплексе «Нобелевский» в Советском районе города.

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. "Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

- Мы первыми в регионе оформили сделку на покупку недвижимости по льготной ставке. Новая программа позволит в нынешней ситуации поддержать строительную отрасль и станет отличной возможностью для жителей республики улучшить свои жилищные условия с использованием ипотечного займа по максимально выгодной ставке, - отметила управляющий банка ВТБ в Республике Татарстане Марьям Давлетшина.

- Как только мы узнали о субсидируемой ипотеке, то уже на следующий день приступили к работе. Оставить заявку на получение ипотеки по новой программе можно через сайт, совместив ее с уже имеющимися продуктами «Ак Барс Дом». Думаю, что 6,5% для ипотеки на весь срок кредита — очень привлекательный вариант для покупателей, которые запланировали покупку нового жилья до кризисной ситуации и решили сейчас создать себе определенную подушку безопасности, - поделился исполнительный директор «Ак Барс Дом» Антон Вассерман.

По итогам первого квартала кредитный портфель банка в регионе в сегменте жилищных кредитов вырос на 7% – до 51,5 млрд рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на 38% – до 7,2 млрд рублей.