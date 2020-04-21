В Казани с помощью сурдопереводчика и глухой женщины удалось задержать мужчин, находящихся в розыске

21 Апр 2020 2020-04-21T17:34:21+03:00

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В субботу, 19 апреля, на мессенджер телефона "112" поступил видеозвонок от жительницы Казани. Женщина имеет инвалидность по слуху - ничего не слышит, поэтому с ней общалась с сурдопереводчиком экстренной службы.

Так, выяснилось, что горожанка просит помощи для своей матери. Та совсем недавно сдала квартиру по договору аренды, но туда заселились совсем другие люди, и теперь самостоятельно выселить незнакомцев никак не получается.

Прибывшим на место происшествия полицейским так же дверь никто не открыл. Пришлось вызывать сотрудников МЧС Татарстана со специнструментом. Последние и вскрыли дверь. У обнаруженных внутри мужчин проверили документы и тут же задержали. Оказалось, что "квартиранты" находятся в федеарльном розыске. И если бы не видеозвонок сурдопереводчику, то их бы еще искали, и искали.

ИСТОЧНИК KP.RU