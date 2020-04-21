2020-04-21T14:24:24+03:00
Экономика

Рустам Минниханов о снятии ограничений бизнесу из-за самоизоляции: «Ждем следующую неделю»

Пока в связи с ростом заболевания коронавирусом это сделать невозможно, однако татарстанские власти готовы пойти на встречу предпринимателям
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот вторник президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередную онлайн-встречу с представителями малого и среднего бизнеса.

- Эта неделя показывает рост по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому снимать ограничения мы пока не можем. Ждем следующую неделю, все будет зависеть от того, какие будут показатели по распространению вируса, - сообщил предпринимателям Рустам Минниханов.

Руководители одной из торговых компаний попросили главу республики во время простоя из-за самоизоляции оплачивать электричество по факту потребления, то есть по счетчикам.

- Будет объективно, если на время этой непростой ситуации компании, оказавшиеся наиболее пострадавшими, платили по счетчику. Нужно в целом определить те отрасли, которые нуждаются в такой форме поддержки, - ответил на это президент Татарстана.

Отметим, что предприниматели сейчас платят за электричество по схеме: 70% - аванс и 30% - за фактическое потребление.

Также бизнесмены попросили на время самоизоляции отсрочку по оплате аренды государственного и муниципального имущества. Рустам Минниханов заявил, что этот вопрос уже в работе и решение по нему будет принято в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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