2020-04-21T16:51:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Марий Эл обязали носить медицинские маски в общественных местах из-за коронавируса

Людям также напомнили о необходимости соблюдения дистанции в 1,5 метра
Алина ГАБДУЛИНА
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Новые требования к людям и организациям ввел глава региона Александр Евстифеев.Новые требования к людям и организациям ввел глава региона Александр Евстифеев.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Марий Эл ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Все из-за пандемии коронавируса, которым в республике заразились уже 311 человек.

Новые требования к людям и организациям ввел глава региона Александр Евстифеев. Соответствующие изменения он внес в Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

- Граждане должны находиться в общественных местах с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания – масок или респираторов, а организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с совместным пребыванием людей, обязаны обеспечить обязательную обработку дезинфицирующими средствами рук граждан, в том числе работников и посетителей, а также ежечасную санитарную обработку непосредственно контактирующих поверхностей, - объясняют в организацинно-аналитическом управлении главы Марий Эл.

Также в документе напоминается о необходимости соблюдения дистанции между людьми в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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