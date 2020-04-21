Жителей Марий Эл обязали носить медицинские маски в общественных местах из-за коронавируса
В Марий Эл ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Все из-за пандемии коронавируса, которым в республике заразились уже 311 человек.
Новые требования к людям и организациям ввел глава региона Александр Евстифеев. Соответствующие изменения он внес в Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
- Граждане должны находиться в общественных местах с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания – масок или респираторов, а организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с совместным пребыванием людей, обязаны обеспечить обязательную обработку дезинфицирующими средствами рук граждан, в том числе работников и посетителей, а также ежечасную санитарную обработку непосредственно контактирующих поверхностей, - объясняют в организацинно-аналитическом управлении главы Марий Эл.
Также в документе напоминается о необходимости соблюдения дистанции между людьми в 1,5 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU