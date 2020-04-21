В Татарстане во время пожара пострадал 38-летний мужчина

21 Апр 2020 2020-04-21T13:59:39+03:00

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Пожар в квартире на первом этаже в многоквартирном доме на улице Фаниса Каримова в поселке городского типа Уруссу Ютазинского района республики начался 20 апреля в 20.52.

К приезду пожарных подразделений из окна квартиры на первом этаже шел густой дым, но криков о помощи не было. Жильцы дома рассказали, что в внутри может находиться 38-летний хозяин.

Воспользовавшись тем, что входная дверь в квартиру была открыта, пожарные, в ходе разведки нашли в комнате у окна мужчину. Его вывели в безопасное место с помощь маски спасаемого. Затем пострадавшего передали медикам.

- Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU