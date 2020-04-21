Минздрав Татарстана: прирост количества больных коронавирусом превысил 20%

21 Апр 2020 2020-04-21T13:01:21+03:00

Подавляющее большинство случаев заражения фиксируется у тех, кто контактировал с зараженными

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На очередном совещании по ситуации с коронавируса в Татарстане глава Минздрава республики Марат Садыков сообщил, что за последнюю неделю темп прироста количества заболевших коронавирусом превышает 20%. При этом, по словам министра, в 95% случаев инфицированными являются те, кто контактировал с зараженными.

Чтобы сократить этот самый круг контактных лиц, Садыков попросил татарстанские власти решить вопрос проживания врачей, которые задействованы в лечение инфицированных, вне дома с питанием и в комфортных условиях. Как это, например, уже сделано в Казани и Альметьевске.

- Нам ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в наших медицинских учреждениях возникали какие-то очаги. Это недопустимо. Для нас важен каждый медработник, - отметил на это президент Татарстана Рустам Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU