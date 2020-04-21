Руководитель Роспотребнадзора Татарстана из-за коронавируса предложила пускать в регион как можно меньше приезжих рабочих
На очередном совещании по ситуации с коронавирусом руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что рост заболевания коронавирусом в регионе произошел из-за очагов, когда инфекция сначала распространяется среди сотрудников предприятий, а после уже среди членов их семей. Именно такие случаи и были зафиксированы на ряде производств, которым дали разрешение работать во время самоизоляции.
- Если предприятие безукоризненно выполняет все предписанные меры, то распространения быть не должно. А на практике получается, что желание получить разрешение на работу выше мотивации выполнить все предписанное, - сказала Патяшина.
В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом руководитель Роспотребнадзора Татарстана предложила пускать в республику как можно меньше приезжих рабочих. Также Марина Патяшина призвала санитарных врачей усилить работу в районах и более жестко отстаивать соблюдение мероприятий по недопущению распространения Covid-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU