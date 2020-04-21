В Ульяновске спасатели помогли щенку выбраться из глубокого колодца

21 Апр 2020 2020-04-21T19:07:18+03:00

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Житель Ульяновска услышал, как в колодце глубиной около полутора метров на Московском шоссе скулит щенок. Он сообщил об этом в службу "112" и на место прибыли сотрудники городской поисково-спасательной службы.

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Спасатели воспользовались альпинистским снаряжением и вытащили на поверхность животное. Помощь ветеринаров ему не потребовалась.

- После спасения щенок быстро убежал к своим сородичам, - отмечают в пресс-службе МЧС Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU