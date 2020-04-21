2020-04-21T19:07:18+03:00
Происшествия

В Ульяновске спасатели помогли щенку выбраться из глубокого колодца

Помощь ветеринаров животному не потребовалась [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской областиФото: пресс-служба МЧС Ульяновской области
Изменить размер текста:

Житель Ульяновска услышал, как в колодце глубиной около полутора метров на Московском шоссе скулит щенок. Он сообщил об этом в службу "112" и на место прибыли сотрудники городской поисково-спасательной службы.

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Спасатели воспользовались альпинистским снаряжением и вытащили на поверхность животное. Помощь ветеринаров ему не потребовалась.

- После спасения щенок быстро убежал к своим сородичам, - отмечают в пресс-службе МЧС Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экономист: производители еды хотят наложить мораторий на скидки и нарушить конкуренцию
Вопрос решился в течение минуты: Владимир Путин опробовал новый формат беседы с губернаторами
В Ульяновске спасатели помогли щенку выбраться из глубокого колодца
Астролог Василиса Володина рассказала, когда наступит выход из пика коронавируса
В Ульяновской области водитель без прав вылетел на легковушке в кювет
Стало известно, когда в России начнутся испытания вакцины от коронавируса
Ушла из дома и пропала: в Чувашии ищут 24-летнюю Нину Полетаеву
В Казани с помощью сурдопереводчика и глухой женщины удалось задержать мужчин, находящихся в розыске
Жителей Марий Эл обязали носить медицинские маски в общественных местах из-за коронавируса
Из-за коронавируса с чувашскими врачами работают психологи
В Марий Эл лихач на "Ладе Приоре" устроил аварию, в которой пострадали четыре человека
В Чувашии пропала 68-летняя Людмила Варламова, которая нуждается в медицинской помощи
ВТБ в Татарстане выдал первую ипотеку под 6,5%
Рустам Минниханов о снятии ограничений бизнесу из-за самоизоляции: «Ждем следующую неделю»
В Татарстане во время пожара пострадал 38-летний мужчина