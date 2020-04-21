В Чебоксарах спасатели выручили пенсионерку, которую проткнуло железной арматурой
Во время работ на своем огороде на улице Яблоневой в столице Чувашии 20 апреля в 18.16 упала и получила тяжелые травмы женщина. Куски строительной арматуры вошли в бедро пенсионерки. Пострадавшая оказалась пригвождена к земле.
На место незамедлительно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, спасатели Чувашской республиканской поисково-спасательной службы. Пока медики старались облегчить невыносимую боль женщины, спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента освободили ногу - им пришлось срезать арматуру. Пенсионерку срочно госпитализировали, но извлечь арматуру из бедра женщины медики не смогли, им снова помогли спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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