В Чебоксарах спасатели выручили пенсионерку, которую проткнуло железной арматурой

21 Апр 2020 2020-04-21T12:46:31+03:00

Даже когда женщину подняли с земли, медики "скорой" не смогли вытащить из нее металлический стержень до конца. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Во время работ на своем огороде на улице Яблоневой в столице Чувашии 20 апреля в 18.16 упала и получила тяжелые травмы женщина. Куски строительной арматуры вошли в бедро пенсионерки. Пострадавшая оказалась пригвождена к земле.

На место незамедлительно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, спасатели Чувашской республиканской поисково-спасательной службы. Пока медики старались облегчить невыносимую боль женщины, спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента освободили ногу - им пришлось срезать арматуру. Пенсионерку срочно госпитализировали, но извлечь арматуру из бедра женщины медики не смогли, им снова помогли спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU