Рустам Минниханов о новых видах поддержки во время самоизоляции: «Власть должна быть готова, что в это непростое время её будут ругать»
Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил за новые виды поддержки незащищенных слоев населения во время самоизоляции из-за коронавируса.
- Сегодня реализуются меры поддержки граждан, оставшихся без работы. Но у нас есть те, кто не попал в данный перечень. Например, пособия на детей до 7 лет. А после 7 лет как? Или одиноко проживающие пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума. Нужно составить список этих граждан и обеспечить их продуктовыми наборами в течение 2 месяцев. Каждый месяц по 2 набора, - заявил глава республике на очередном совещании, посвященному ситуации с коронавирусом.
По словам Минниханова, для перечисленного финансовая поддержка будет идти через благотворительный фонд, также будут использованы и республиканские ресурсы, будет и специальное обращение к бизнесу.
- Первую партию этих наборов нужно передать еще до майских праздников», - сказал президент Татарстана. - Власть должна быть готова, что в это непростое время её будут ругать. Но мы должны выполнить главную задачу – сохранить людей, минимизировать риски, оказать поддержку нашим гражданам.
В целом, по словам Минниханова, ситуация с коронавирусом в республике под контролем.
ИСТОЧНИК KP.RU