В Ульяновской области водитель без прав вылетел на легковушке в кювет
С места ДТП его пришлось госпитализировать
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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В 6.50 в понедельник, 20 апреля, на 2 километре автодороги “Новоспасское-Садовое” произошла авария с участием автомобиля “ВАЗ 21102”. 44-летний водитель легковушки не справился с ее управлением и вылетел в кювет, опрокинув при этом авто.
Водитель пострадал и был госпитализирован с места ДТП. Позже автоинспекторы выяснили, что у него нет водительского удостоверения.
ИСТОЧНИК KP.RU