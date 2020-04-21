2020-04-21T18:44:47+03:00
Происшествия

В Ульяновской области водитель без прав вылетел на легковушке в кювет

С места ДТП его пришлось госпитализировать
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской областиФото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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В 6.50 в понедельник, 20 апреля, на 2 километре автодороги “Новоспасское-Садовое” произошла авария с участием автомобиля “ВАЗ 21102”. 44-летний водитель легковушки не справился с ее управлением и вылетел в кювет, опрокинув при этом авто.

Водитель пострадал и был госпитализирован с места ДТП. Позже автоинспекторы выяснили, что у него нет водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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