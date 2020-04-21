В Ульяновской области водитель без прав вылетел на легковушке в кювет

21 Апр 2020 2020-04-21T18:44:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В 6.50 в понедельник, 20 апреля, на 2 километре автодороги “Новоспасское-Садовое” произошла авария с участием автомобиля “ВАЗ 21102”. 44-летний водитель легковушки не справился с ее управлением и вылетел в кювет, опрокинув при этом авто.

Водитель пострадал и был госпитализирован с места ДТП. Позже автоинспекторы выяснили, что у него нет водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU