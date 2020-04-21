В Марий Эл лихач на "Ладе Приоре" устроил аварию, в которой пострадали четыре человека

21 Апр 2020 2020-04-21T15:51:26+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

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Столкновение двух легковушек - отечественной "Лады Приоры" и иномарки Hyundai, произошло в понедельник, 20 апреля, в 21.00 на 14 километре автодороги «Йошкар-Ола-Уржум» в Медведевском районе.

По предварительным данным, 23-летний водитель отечественного автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения - выезжая со второстепенной дороги, он не уступил двигающейся по главной иномарке.

В результате столкновения Hyundai, под управлением 24-летнего водителя, оказался в кювете.

- В ДТП пострадали водитель, а также три пассажира иномарки в возрасте 31-го, 19-ти и 24-х лет, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU