В Марий Эл лихач на "Ладе Приоре" устроил аварию, в которой пострадали четыре человека
Столкновение двух легковушек - отечественной "Лады Приоры" и иномарки Hyundai, произошло в понедельник, 20 апреля, в 21.00 на 14 километре автодороги «Йошкар-Ола-Уржум» в Медведевском районе.
По предварительным данным, 23-летний водитель отечественного автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения - выезжая со второстепенной дороги, он не уступил двигающейся по главной иномарке.
В результате столкновения Hyundai, под управлением 24-летнего водителя, оказался в кювете.
- В ДТП пострадали водитель, а также три пассажира иномарки в возрасте 31-го, 19-ти и 24-х лет, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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