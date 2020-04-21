В Чувашии выявили covid-19 у арестованной женщины

21 Апр 2020 2020-04-21T10:57:49+03:00

Уже выявлены и изолированы те, кто с ней контактировал. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах Чувашии сообщили, что СИЗО-2 Цивильска находится в режиме особых условий. К такому решению пришло руководство после того, как во время планового лабораторного исследования у одной из арестованных женщин тест показал положительную реакцию на коронавирусную инфекцию.

Сообщают, что жалоб на состояние женщина не имеет. Уже выявлены и изолированы те, кто с ней контактировал. В самом СИЗО-2 провели комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщил источник.

ИСТОЧНИК KP.RU