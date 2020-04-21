Ушла из дома и пропала: в Чувашии ищут 24-летнюю Нину Полетаеву

21 Апр 2020 2020-04-21T17:57:33+03:00

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В Чувашии начались активные поиски 24-летней Нины Полетаевой из деревни Кубня Ибресинского района. Девушка, которая нуждается в медицинской помощи, ушла из дома и пропала 18 апреля.

Известно, что Нина ростом около 160 сантиметров имеет полное телосложение, коричневые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней был черный свитер и коричневая безрукавка с цветами. С собой у пропавшей также был синий пакет с новогодним рисунком.

Нина Полетаева может находится в другом районе. Всех, кто видел девушку, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU