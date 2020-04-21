В Чувашии пропала 68-летняя Людмила Варламова, которая нуждается в медицинской помощи

21 Апр 2020 2020-04-21T15:17:56+03:00

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В понедельник, 20 апреля, 68-летняя Людмила Варламова из деревни Большие Карачуры Чебоксарского района ушла из дома и пропала. Родные обратились за помощью в полицию, отмечая, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Людмила ростом около 142 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза и родинку на подбородке с левой стороны. На момент пропажи на женщине была бирюзовая беретка, сине-фиолетовая куртка и черная юбка.

Людмила Варламова может находится в другом городе. Всех, кто видел пропавшую, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU