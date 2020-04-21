2020-04-21T11:45:52+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погиб мужчина

Его дом в Нижних Вязовых выгорел практически полностью
Лика ИСАЕВА
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Огонь практически полностью уничтожил дом.Огонь практически полностью уничтожил дом.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в частном доме 64-летнего пенсионера на улице Железнодорожной в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района республики начался в понедельник, 21 апреля, в 23.18. К приезду специалистов МЧС Татарстана небольшое деревянное строение было полностью объято пламенем. На глазах пожарных обрушилась крыша дома.

Встревоженные соседи рассказали, что внутри может находиться хозяин - его никто не видел на улице. Подозрения подтвердились, когда при разборе завалов обнаружили тело мужчины.

- По предварительным данным, к возникновению пожара привело неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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