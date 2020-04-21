В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Пожар в частном доме 64-летнего пенсионера на улице Железнодорожной в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района республики начался в понедельник, 21 апреля, в 23.18. К приезду специалистов МЧС Татарстана небольшое деревянное строение было полностью объято пламенем. На глазах пожарных обрушилась крыша дома.
Встревоженные соседи рассказали, что внутри может находиться хозяин - его никто не видел на улице. Подозрения подтвердились, когда при разборе завалов обнаружили тело мужчины.
- По предварительным данным, к возникновению пожара привело неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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