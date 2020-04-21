В Чувашии нашли живым пропавшего Алексея Зайцева

21 Апр 2020 2020-04-21T10:07:18+03:00

О местонахождении мужчины не было ничего известно с 16 апреля

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В Чувашии завершились поиски 27-летнего Алексея Зайцева из Канаша. Мужчина, который пропал 16 апреля, был найден живым. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Напомним, в республике до сих пор не нашли 35-летнего Олега Шинкарева и 16-летнего Дмитрия Нелюбовского из Чебоксар, а также 88-летнюю Эрфию Тимуршину из деревни Янгильдино Козловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU