В Чувашии нашли живым пропавшего Алексея Зайцева
О местонахождении мужчины не было ничего известно с 16 апреля
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чувашии завершились поиски 27-летнего Алексея Зайцева из Канаша. Мужчина, который пропал 16 апреля, был найден живым. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Напомним, в республике до сих пор не нашли 35-летнего Олега Шинкарева и 16-летнего Дмитрия Нелюбовского из Чебоксар, а также 88-летнюю Эрфию Тимуршину из деревни Янгильдино Козловского района.
ИСТОЧНИК KP.RU