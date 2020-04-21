В Марий Эл спасатели нашли тела двух рыбаков, пропавших 17 апреля
Заявление об исчезновении двух жителей поселка Визимьяры Килемарского района республики поступило в полицию 17 апреля от их родственников. Мужчины в возрасте 60-ти и 32-х лет отправились на рыбалку на Волгу в районе поселка Дубовский на самодельной лодке и не вернулись. Утром 18 апреля в воде у берега были найдены их личные вещи – куртка, сапоги, перчатки.
На поиски мужчин отправились спасатели Марийской аварийно-спасательной службы. Отыскать тела пропавших мужчин смогли только 20 апреля. Сначала на глубине 3-4 метров нашли их лодку, затем и погибших. Останки были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции.
Сначала нашли самодельную лодку, затем и тела мужчинФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
В поисковых мероприятиях приняли участие местные жители и сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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