2020-04-21T08:45:49+03:00
Происшествия

В Марий Эл спасатели нашли тела двух рыбаков, пропавших 17 апреля

Они отправились на рыбалку в самодельной лодке и попали
Лика ИСАЕВА
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Во время поисков пропавших рыбаковВо время поисков пропавших рыбаковФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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Заявление об исчезновении двух жителей поселка Визимьяры Килемарского района республики поступило в полицию 17 апреля от их родственников. Мужчины в возрасте 60-ти и 32-х лет отправились на рыбалку на Волгу в районе поселка Дубовский на самодельной лодке и не вернулись. Утром 18 апреля в воде у берега были найдены их личные вещи – куртка, сапоги, перчатки.

На поиски мужчин отправились спасатели Марийской аварийно-спасательной службы. Отыскать тела пропавших мужчин смогли только 20 апреля. Сначала на глубине 3-4 метров нашли их лодку, затем и погибших. Останки были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции.

Сначала нашли самодельную лодку, затем и тела мужчин Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

Сначала нашли самодельную лодку, затем и тела мужчинФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

В поисковых мероприятиях приняли участие местные жители и сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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