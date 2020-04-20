Росреестр Татарстана не будет проводить проверки до конца 2020 года

20 Апр 2020 2020-04-20T19:01:05+03:00

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Ранее речь шла о том, что данные проверки из-за пандемии коронавируса не будут проводится до 1 мая. Теперь они приостановлены до конца 2020 года.

- Прекращены плановые проверки соблюдения требований земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такое решение принято в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, - сообщили в Росреестре Татарстана. – Кроме того, предписания об устранении ранее выявленных нарушений, срок устранения которых наступает в период до 1 мая, будут продлены на три месяца.

При этом сокращен перечень оснований для проведения внеплановых проверок. Так, например, они могут быть проведены по требованию прокуратуры или в случае угрозы причинения или выявления фактов причинения вреда жизни, а также здоровью граждан, возникновения ЧС, или если речь идет о процессах, связанных с выдачей лицензий и спецразрешений.

ИСТОЧНИК KP.RU