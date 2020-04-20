2020-04-20T19:01:05+03:00
Общество

Росреестр Татарстана не будет проводить проверки до конца 2020 года

Речь идет о плановых мероприятиях по выявлению нарушений требований земельного законодательства юрлицами и предпринимателями
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: rosreestr.tatarstan.ruФото: rosreestr.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

Ранее речь шла о том, что данные проверки из-за пандемии коронавируса не будут проводится до 1 мая. Теперь они приостановлены до конца 2020 года.

- Прекращены плановые проверки соблюдения требований земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такое решение принято в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, - сообщили в Росреестре Татарстана. – Кроме того, предписания об устранении ранее выявленных нарушений, срок устранения которых наступает в период до 1 мая, будут продлены на три месяца.

При этом сокращен перечень оснований для проведения внеплановых проверок. Так, например, они могут быть проведены по требованию прокуратуры или в случае угрозы причинения или выявления фактов причинения вреда жизни, а также здоровью граждан, возникновения ЧС, или если речь идет о процессах, связанных с выдачей лицензий и спецразрешений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24