В Татарстане "Лада Ларгус" врезалась в фуру: один человек погиб
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 апреля, в 15.30 на 793 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, возле поселка Новониколаевка Зеленодольского района респблики водитель отечественного автомобиля "Лада Ларгус" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в фуру.
Полученные травмы оказались смертельными - мужчина скончался.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции Татарстана. Они выясняют все обстоятельства аварии, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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