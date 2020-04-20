В Татарстане "Лада Ларгус" врезалась в фуру: один человек погиб

20 Апр 2020 2020-04-20T16:19:43+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 апреля, в 15.30 на 793 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, возле поселка Новониколаевка Зеленодольского района респблики водитель отечественного автомобиля "Лада Ларгус" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в фуру.

Полученные травмы оказались смертельными - мужчина скончался.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции Татарстана. Они выясняют все обстоятельства аварии, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU