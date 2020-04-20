Стало известно, каков средний возраст заболевших коронавирусом в России
В отличие от Китая, в России пенсионеры болеют коронавирусом намного реже. Доля заболевших в возрасте старше 65 лет - 15,5%. Это связано с тем, что данная категория граждан своевременно самоизолировалась. Об этом в понедельник, 20 апреля, на совещании с президентом России заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Известно также, что средний возраст женщин, которые заразились COVID-19 - 47,9 лет, для мужчин - 44,7 лет. Доля инфицированных детей до 17 лет в России составляет 7,6%, отмечает kp.ru.
- Среднероссийский показатель по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человек,- сообщила вице-премьер.
ИСТОЧНИК KP.RU