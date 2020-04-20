2020-04-20T15:45:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, каков средний возраст заболевших коронавирусом в России

Для женщин это 47,9 лет, для мужчин - 44,7 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Средний показатель по числу заразившихся коронавирусом в стране на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человек.Средний показатель по числу заразившихся коронавирусом в стране на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В отличие от Китая, в России пенсионеры болеют коронавирусом намного реже. Доля заболевших в возрасте старше 65 лет - 15,5%. Это связано с тем, что данная категория граждан своевременно самоизолировалась. Об этом в понедельник, 20 апреля, на совещании с президентом России заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Известно также, что средний возраст женщин, которые заразились COVID-19 - 47,9 лет, для мужчин - 44,7 лет. Доля инфицированных детей до 17 лет в России составляет 7,6%, отмечает kp.ru.

- Среднероссийский показатель по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человек,- сообщила вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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