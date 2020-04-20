2020-04-20T19:43:34+03:00
Происшествия

В Чувашии по факту смерти рабочего под прессом возбудили уголовное дело

Погибший зацепился одеждой за агрегат
Лика ИСАЕВА
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Назначены необходимые судебные экспертизы, на промышленном предприятии изъята необходимая документация.Назначены необходимые судебные экспертизы, на промышленном предприятии изъята необходимая документация.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Уголовное дело было возбуждено в Новочебоксарске по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Все произошло еще 17 марта. В тот день слесарь-ремонтник предприятия «Новочебоксарский завод строительных материалов» во время работы зацепил гидравлический пресс своей одеждой. Мужчина проходил мимо агрегата, на котором не было предупреждающих знаков безопасности. Его затащило на конвейер и прижало к основанию. В результате полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

- Назначены необходимые судебные экспертизы, на промышленном предприятии изъята необходимая документация, касающаяся охраны труда работников, допрашиваются свидетели, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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