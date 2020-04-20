В Набережных Челнах во время пожара из дома эвакуировали 32 человека
Пожар в многоэтажке 8-го комплекса поселка ГЭС в Набережных Челнах начался сегодня, 20 апреля, в 11.55. Едкий густой дым распространился по этажам и коридорам, начал просачиваться внутрь квартир.
На место сразу выехали сотрудники МЧС Татарстана. Им удалось быстро эвакуировать в безопасное место 32 человека - жителей подъезда. Среди спасенных было шесть детей.
На тушение пожара потребовалось 10 минут. Выяснилось, что горел мусор на общем балконе дома.
- Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причины пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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