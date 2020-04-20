2020-04-20T14:38:09+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах во время пожара из дома эвакуировали 32 человека

Среди спасенных шесть детей
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Пожар в многоэтажке 8-го комплекса поселка ГЭС в Набережных Челнах начался сегодня, 20 апреля, в 11.55. Едкий густой дым распространился по этажам и коридорам, начал просачиваться внутрь квартир.

На место сразу выехали сотрудники МЧС Татарстана. Им удалось быстро эвакуировать в безопасное место 32 человека - жителей подъезда. Среди спасенных было шесть детей.

На тушение пожара потребовалось 10 минут. Выяснилось, что горел мусор на общем балконе дома.

- Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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