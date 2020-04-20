МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение
Сообщаем, где ожидается сильный ветер и гроза
В отдельных районах ветер может достигать скорости до 24 м/с.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ориентируясь на прогноз Гидрометцентра Татарстана МЧС республики объявило штормовое предупреждение.
Так, утром, днем и вечером 21 апреля на территории региона местами ожидаются: сильный восточный ветер порывами 15-20, в отдельных районах и до 24 м/с (в Казани до 16-21 м/с), сильный дождь (и в Казани), гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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