МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение

20 Апр 2020 2020-04-20T13:56:48+03:00

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Ориентируясь на прогноз Гидрометцентра Татарстана МЧС республики объявило штормовое предупреждение.

Так, утром, днем и вечером 21 апреля на территории региона местами ожидаются: сильный восточный ветер порывами 15-20, в отдельных районах и до 24 м/с (в Казани до 16-21 м/с), сильный дождь (и в Казани), гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU