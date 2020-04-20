В Чебоксарах пьяный мужчина ранил ножом брата экс-супруги и врезался в 4 припаркованные машины

20 Апр 2020 2020-04-20T16:04:58+03:00

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В 21.00 в полицию поступили сообщения о нападении с ножом на 32-летнего жителя улицы Лебедева, и о том, что на другом конце этой улицы водитель на машине протаранил сразу пять припаркованных автомобилей.

Выяснилось, что "автор" всех этих правонарушений - 37-летний ранее судимый чебоксарец. Как установили полицейские, он сначала по пьяни поссорился в братом экс-жены и ударил его ножом. Затем он попытался скрыться, но по пути не справился с управлением своего "Рено" и повредил четыре припаркованных на обочине автомобиля - "Ладу Весту", "Киа", "Opel" и "Хёндэ".

Фото: соцсети

От медосвидетельствавания мужчина отказался. Решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье "Причинение телесных повреждений".

ИСТОЧНИК KP.RU