2020-04-20T14:06:41+03:00
Общество

Стало известно, в каких регионах России молодые учителя получают самые высокие зарплаты

Рейтинг возглавила Сахалинская область
Алина ГАБДУЛИНА
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А вот меньше всего молодые учителя получают в Калмыкии - в среднем 11,3 тысячи рублей в месяц.А вот меньше всего молодые учителя получают в Калмыкии - в среднем 11,3 тысячи рублей в месяц.Фото: Татьяна Коркина
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Средняя зарплата молодого учителя (20-24 года) в России в 2019 году составляла 27,3 тысячи рублей. Однако понятно, что не во всех регионах педагоги получают одинаковые деньги.

По данным Росстата больше всего зарабатывает молодой учитель из Сахалинской области - в среднем 70,1 тысячи рублей в месяц. Далее идут Ненецкий автономный округ - 54,5 тысяч рублей, Чукотский автономный округ - 46,3 тысячи рублей, Магаданская область - 46,2 тысячи рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ - 43,7 тысяч рублей.

А вот меньше всего молодые учителя получают в Калмыкии - в среднем 11,3 тысячи рублей в месяц. Чуть больше - 13,5 тысяч рублей - в Смоленской области. В Адыгее - 13,8 тысяч рублей, в Карачаево-Черкессии - 16 тысяч рублей, в Марий Эл - 16,7 тысяч рублей.

В Москве их коллеги зарабатывают порядка 35,9 тысяч рублей в месяц, отмечает kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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