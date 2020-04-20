В Татарстане ожидается похолодание до -3 градусов

20 Апр 2020 2020-04-20T15:01:05+03:00

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Гидрометцентр Татарстана предупреждает об ухудшении погоды. Во вторник, 21 апреля, в регионе ожидаются дожди, местами сильные и с грозой. Утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в отдельных регионах и вовсе 24 м/с. Ночью столбики термометров будут колебаться от +1 до +6 градусов, а днем - от +13 до +18.

В среду, 22 апреля, ситуация не сильно изменится. Возможны дожди и мокрый снег, а также ветер порывами до 15-20 м/с. Ночью будет от +1 до +6 градусов, а днем - от +4 до +9.

В четверг, 23 апреля, ожидается облачная погода с осадками в виде снега, в том числе и мокрого. Ночью и утром возможна кратковременная метель. Ветер останется сильным. Заметно похолодает: ночью температура воздуха будет опускаться до -3, днем не будет подниматься выше +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU