2020-04-20T13:04:25+03:00
Экономика

ВТБ проведёт онлайн-конференцию «Бизнес из дома» для предпринимателей

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21 апреля ВТБ проведет бесплатную онлайн-конференцию «Бизнес из дома» для предпринимателей. Она будет посвящена удаленному ведению бизнеса в условиях самоизоляции. В мероприятии примут участие представители таких компаний, как «Яндекс», Вконтакте, «Авито», «ВымпелКом», Моё дело, диджитал-агентство «Градус».

В рамках конференции спикеры ведущих компаний из разных отраслей расскажут о том, как малому бизнесу найти новые возможности для роста, как быстро вывести предприятие из офлайна в онлайн, и как управлять командой удаленно. Участники поделятся успешными кейсами и идеями продвижения, которые можно оперативно применить для своей бизнес-модели.

- В текущей ситуации мы понимаем, как важно сейчас поддержать предпринимателей, поэтому помимо финансовых инструментов банк разрабатывает различные образовательные программы. Недавно мы запустили спецпроект «Бизнес из дома» - это раздел с полезной информацией, советами и сервисами, которые помогут вести бизнес, не выходя из дома. В рамках данного проекта мы проведем онлайн-конференцию. Разрабатывая программу, мы постарались включить в нее выступления на самые насущные темы, которые волнуют предпринимателей в новых реалиях, - отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.

Конференция пройдет на информационно-образовательной платформе ВТБ «Ближе к делу» 21 апреля в онлайн-формате с 12:00 до 17:00. Подключиться можно в любой момент из любой точки страны, выбрав в расписании интересующее выступление заявленных спикеров. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Подробную программу онлайн-конференции для предпринимателей «Бизнес из дома» можно посмотреть на информационно-обучающем портале ВТБ «Ближе к делу».

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