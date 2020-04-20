На Большом Казанском кольце начали укладывать рельсы для трамваев
Строительство 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) продолжается на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.
Фото: пресс-служба министерства транспорта Татарстана.
В настоящий момент МУП «Метроэлектротранс» города приступил к укладке трамвайных путей на участке от улицы Баки Урманче до улицы Фермское шоссе. Также продолжают устраивать ливневую канализацию и колодцы вдоль правого и левого съездов.
Фото: пресс-служба министерства транспорта Татарстана.
Напомним, строительство стартовало в июле 2019. Четырехполосная дорога (по две полосы в каждом направлении) будет соответствовать категории магистральной улицы общегородского значения первого класса.
ИСТОЧНИК KP.RU