На Большом Казанском кольце начали укладывать рельсы для трамваев

20 Апр 2020 2020-04-20T17:02:38+03:00

Работы ведутся на участке от улицы Баки Урманче до улицы Фермское шоссе [фото]

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Строительство 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) продолжается на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Татарстана.

В настоящий момент МУП «Метроэлектротранс» города приступил к укладке трамвайных путей на участке от улицы Баки Урманче до улицы Фермское шоссе. Также продолжают устраивать ливневую канализацию и колодцы вдоль правого и левого съездов.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Татарстана.

Напомним, строительство стартовало в июле 2019. Четырехполосная дорога (по две полосы в каждом направлении) будет соответствовать категории магистральной улицы общегородского значения первого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU