В Казани на дороги вышли новые брендированные автобусы

20 Апр 2020 2020-04-20T19:23:35+03:00

Они ездят по маршрутам 33, 53 и 63 [фото]

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Несмотря на пандемии коронавируса и, как следствие, перенос Парада Победы 2020, в Казани на дороги вышла новая партия брендированных автобусов.

На их борта была нанесена символика 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия ТАССР. С понедельника, 20 апреля, такие автобусы стали ездить на маршрутах №№33, 53 и 63.

Фото: Ассоциация АТП Татарстана

- Нанесением логотипов занималась специализированная организация. Брендирование - это сложный процесс, используется специальная печать на оракале. Напомню, первые брендированные автобусы 16 апреля вышли на городские маршруты ПАТП №4. На других автотранспортных предприятиях работа по брендированию подвижного состава продолжается. Брендирование автобусов в непростое для перевозчиков время проходит за счет собственных средств, - отметил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

ИСТОЧНИК KP.RU