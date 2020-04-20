2020-04-20T18:04:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В большинстве случаев жители Чувашии болеют коронавирусом без симптомов

Зачастую инфицированные выявляются после отработки контактных лиц и приезжих
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе было зафиксировано 226 случаев заражения COVID-19.С начала пандемии в регионе было зафиксировано 226 случаев заражения COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У 65% зараженных коронавирусом жителей Чувашии нет симптомов болезни. Об этом в понедельник, 20 апреля, на планерке заявил врио главы республики Олег Николаев.

Такие больные выявлялись после отработки контактных лиц и приезжих.

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии было зафиксировано 226 случаев коронавируса. Среди заболевших есть дети от года до 13 лет. Девять инфицированных выздоровели, двое - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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