В большинстве случаев жители Чувашии болеют коронавирусом без симптомов
Зачастую инфицированные выявляются после отработки контактных лиц и приезжих
С начала пандемии в регионе было зафиксировано 226 случаев заражения COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У 65% зараженных коронавирусом жителей Чувашии нет симптомов болезни. Об этом в понедельник, 20 апреля, на планерке заявил врио главы республики Олег Николаев.
Такие больные выявлялись после отработки контактных лиц и приезжих.
Отметим, что с начала пандемии в Чувашии было зафиксировано 226 случаев коронавируса. Среди заболевших есть дети от года до 13 лет. Девять инфицированных выздоровели, двое - скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU