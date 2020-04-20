В Йошкар-Оле двух подростков будут судить за грабеж с пистолетом

20 Апр 2020 2020-04-20T18:29:31+03:00

Их третий сообщник, такой же несовершеннолетний, ударился в бега и недавно был задержан

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Нападение на прохожего в Йошкар-Оле с применением пневматического пистолета произошло в ночь на 11 декабря 2019 года. Тогда к прохожему подошли трое парней - два брата в возрасте 14-ти и 16-ти лет, а также их 17-летний приятель.

Как полагают следователи, старший из братьев дважды выстрелил мужчине в голову и тот потерял сознание, Злоумышленники похитили у потерпевшего куртку, телефон и деньги. Общий ущерб превысил сумму 8 тысяч рублей.

По данному факту в СУ СКР Марий Эл было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Стрелявший в мужчину подросток ударился в бега и был объявлен в розыск. Сейчас он задержан, расследование в отношении его продолжается.

В суд же сейчас передали уголовное дело младшего брата беглеца и их 17-летнего приятеля.

ИСТОЧНИК KP.RU