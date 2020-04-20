Отловят 200 бездомных животных: в Ночебоксарске весь этот процесс будут снимать на видео

20 Апр 2020 2020-04-20T13:31:32+03:00

На это уже выделено более 860,2 тысяч рублей

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В Новочебоксарске планируют отловить 200 бездомных животных. На это из бюджета города уже выделено более 860,2 тысяч рублей. Осталось определиться с исполнителем. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, после отлова животное будет отправлено на содержание, его стерилизуют, вылечат (при необходимости), маркируют несмываемой меткой, а после возвратят на улицу.

Подрядчик будет выбран посредство электронного аукциона 29 апреля. Процесс отлова каждого животного он должен будет снимать на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU