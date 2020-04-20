Отловят 200 бездомных животных: в Ночебоксарске весь этот процесс будут снимать на видео
На это уже выделено более 860,2 тысяч рублей
Процесс отлова каждого животного будет заснят на видео.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:
В Новочебоксарске планируют отловить 200 бездомных животных. На это из бюджета города уже выделено более 860,2 тысяч рублей. Осталось определиться с исполнителем. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, после отлова животное будет отправлено на содержание, его стерилизуют, вылечат (при необходимости), маркируют несмываемой меткой, а после возвратят на улицу.
Подрядчик будет выбран посредство электронного аукциона 29 апреля. Процесс отлова каждого животного он должен будет снимать на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU