В Татарстане на трассе перевернулась иномарка: один человек погиб, пять госпитализированы

20 Апр 2020 2020-04-20T12:47:42+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 20 апреля, в 2.11 на 11-м километре автодороги М-7 «Волга» – Бизяки». По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Мазда» грубо нарушил правила дорожного движения - он посадил в салон пятерых пассажиров. На большой скорости вылетел на встречку, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Там иномарка перевернулась.

Сила удара была такова, что 20-летняя пассажирка получила смертельные травмы и скончалась на месте. Остальных - водителя и четверых его пассажиров, среди которых двое детей, госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU