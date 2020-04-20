2020-04-20T12:47:42+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе перевернулась иномарка: один человек погиб, пять госпитализированы

Среди пострадавших - двое детей
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 20 апреля, в 2.11 на 11-м километре автодороги М-7 «Волга» – Бизяки». По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Мазда» грубо нарушил правила дорожного движения - он посадил в салон пятерых пассажиров. На большой скорости вылетел на встречку, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Там иномарка перевернулась.

Сила удара была такова, что 20-летняя пассажирка получила смертельные травмы и скончалась на месте. Остальных - водителя и четверых его пассажиров, среди которых двое детей, госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане ожидается похолодание до -3 градусов
В Набережных Челнах во время пожара из дома эвакуировали 32 человека
Стало известно, в каких регионах России молодые учителя получают самые высокие зарплаты
МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение
Отловят 200 бездомных животных: в Ночебоксарске весь этот процесс будут снимать на видео
ВТБ проведёт онлайн-конференцию «Бизнес из дома» для предпринимателей
В Татарстане на трассе перевернулась иномарка: один человек погиб, пять госпитализированы
В Набережных Челнах женщина свела счеты с жизнью, боясь заразиться
ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса
Жителя Татарстана забили монтировкой и сожгли на берегу реки
В Ульяновской области на трассе иномарка насмерть сбила пешехода
В Чувашии ищут Алексея Зайцева, который вышел из дома и пропал
В Казани в торговом павильоне произошел пожар, пострадал мужчина
В Казани во время пожара погиб пенсионер, пострадала женщина
Депутаты призвали правительство России раздать людям по 25 тысяч рублей
Министр промышленности и энергетики Чувашии ушел с поста по собственному желанию
Как на карантине наживаются нелегальные шиномотажники
В Чувашии на пригородных автобусах можно будет ездить только с пропусками
Как поддержать пожилых людей, которые остались одни во время самоизоляции
В Чувашии из обсерватора выписали 35 человек, который контактировали с зараженными коронавирусом
На господдержку могут рассчитывать магазины одежды, автосалоны и зоопарки