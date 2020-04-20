В Татарстане под колесами иномарки погибла женщина
В субботу, 19 апреля, в 21.50 под колесами иномарки "Шевроле" погибла 50-летняя жительница поселка городского типа Аксубаево. Местная жительница, сотрудница дома культуры, пересекала дорогу в неустановленном для этого месте, вне пешеходного перехода.
Ее сбил автомобиль, водитель которого также нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость и не смог избежать наезда, когда увидел перед собой пешехода.
Травмы оказались смертельными, женщина скончалась на месте наезда, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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