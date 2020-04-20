2020-04-20T17:25:48+03:00
Происшествия

В Татарстане под колесами иномарки погибла женщина

Она переходила дорогу в неположенном месте
Лика ИСАЕВА
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Прибывшим на место ДТП медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть.Прибывшим на место ДТП медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу, 19 апреля, в 21.50 под колесами иномарки "Шевроле" погибла 50-летняя жительница поселка городского типа Аксубаево. Местная жительница, сотрудница дома культуры, пересекала дорогу в неустановленном для этого месте, вне пешеходного перехода.

Ее сбил автомобиль, водитель которого также нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость и не смог избежать наезда, когда увидел перед собой пешехода.

Травмы оказались смертельными, женщина скончалась на месте наезда, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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