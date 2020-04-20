2020-04-20T11:31:33+03:00
Экономика

ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ первым из банков начал выдачу кредитов компаниям среднего бизнеса для выплаты зарплаты сотрудникам. Банк провел пилотные сделки на сумму 2 млрд рублей.

Первые кредиты предоставлены в том числе представителям розничной торговли непродовольственными товарами – еще одной отрасли, внесенной в расширенный Правительством РФ перечень пострадавших в результате пандемии коронавируса. Среди этих компаний – российская сеть обувных магазинов ЭКОНИКА, широко представленная в регионах сеть одежды и аксессуаров Zolla, дистрибутор одежды и аксессуаров «ДжамильКо». Поддержку получила также сеть популярных ресторанов «Теремок» и представители других пострадавших сфер.

ВТБ предоставляет предприятиям кредиты на выплату зарплаты на срок от 6 до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период - 4% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 отраслям из списка, утвержденного Правительством.

- В рамках поддержки малого и микробизнеса ВТБ уже принял более 1,6 тысячи заявок на сумму более 4 млрд рублей. Сейчас к работе в этом направлении мы приступили и с клиентами из среднего бизнеса. В нынешних условиях им также крайне важна финансовая поддержка. Только за первый день сумма проведенных сделок составила 2 млрд рублей. Мы уверены, что расширение условий государственной программы позволит оказать помощь как можно большему числу людей – работников наших предприятий-клиентов, временно оказавшихся в тяжелой ситуации, – отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане ожидается похолодание до -3 градусов
В Набережных Челнах во время пожара из дома эвакуировали 32 человека
Стало известно, в каких регионах России молодые учителя получают самые высокие зарплаты
МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение
Отловят 200 бездомных животных: в Ночебоксарске весь этот процесс будут снимать на видео
ВТБ проведёт онлайн-конференцию «Бизнес из дома» для предпринимателей
В Татарстане на трассе перевернулась иномарка: один человек погиб, пять госпитализированы
В Набережных Челнах женщина свела счеты с жизнью, боясь заразиться
ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса
Жителя Татарстана забили монтировкой и сожгли на берегу реки
В Ульяновской области на трассе иномарка насмерть сбила пешехода
В Чувашии ищут Алексея Зайцева, который вышел из дома и пропал
В Казани в торговом павильоне произошел пожар, пострадал мужчина
В Казани во время пожара погиб пенсионер, пострадала женщина
Депутаты призвали правительство России раздать людям по 25 тысяч рублей
Министр промышленности и энергетики Чувашии ушел с поста по собственному желанию
Как на карантине наживаются нелегальные шиномотажники
В Чувашии на пригородных автобусах можно будет ездить только с пропусками
Как поддержать пожилых людей, которые остались одни во время самоизоляции
В Чувашии из обсерватора выписали 35 человек, который контактировали с зараженными коронавирусом
На господдержку могут рассчитывать магазины одежды, автосалоны и зоопарки