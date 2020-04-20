В Набережных Челнах женщина свела счеты с жизнью, боясь заразиться

20 Апр 2020 2020-04-20T12:06:57+03:00

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В Набережных Челнах в пятницу, 17 апреля, произошла трагедия. 56-летняя жительница 59-го комплекса очень боялась заразиться инфекцией. Страх был настолько силен, что она решила свести счеты с жизнью.

Сделала она это в 4.00 в пятницу, когда дома находился супруг. Мужчина, вбежав на улицу, но помочь супруге он уже ничем не мог.

Дома женщина оставила прощальную записку для родных и близких: "Простите меня, я вас очень люблю, я очень боюсь заразиться".

По данному факту правоохранительными органами Татарстана проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU