2020-04-20T12:06:57+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах женщина свела счеты с жизнью, боясь заразиться

Она оставила мужу прощальную записку
Лика ИСАЕВА
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По данному факту проводится доследственная проверка.По данному факту проводится доследственная проверка.
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В Набережных Челнах в пятницу, 17 апреля, произошла трагедия. 56-летняя жительница 59-го комплекса очень боялась заразиться инфекцией. Страх был настолько силен, что она решила свести счеты с жизнью.

Сделала она это в 4.00 в пятницу, когда дома находился супруг. Мужчина, вбежав на улицу, но помочь супруге он уже ничем не мог.

Дома женщина оставила прощальную записку для родных и близких: "Простите меня, я вас очень люблю, я очень боюсь заразиться".

По данному факту правоохранительными органами Татарстана проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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