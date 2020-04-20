Жителя Татарстана забили монтировкой и сожгли на берегу реки

20 Апр 2020 2020-04-20T11:19:24+03:00

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В Аксубаевском районе с 15 апреля разыскивали ранее судимого 55-летнего жителя поселка Мюд. Мужчина ушел из дома и больше его никто не видел.

18 апреля, в субботу, на берегу реки Большая Сульча прохожие обнаружили обгорелые останки мужчины - ногу и стопу. Они, как выяснилось, принадлежали пропавшему. Вскоре задержали и подозреваемого, 30-летнего местного жителя.

По версии следствия, двое ранее судимых мужчин поссорились, и 15 апреля подозреваемый встретил возле его дома своего оппонента. Он забил его насмерть монтировкой, вывез тело на берег и там поджег.

По факту гибели жителя Аксубаевского района в СУ СКР Татарстана возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU