2020-04-20T10:12:55+03:00
Происшествия

В Чувашии ищут Алексея Зайцева, который вышел из дома и пропал

О местонахождении парня ничего не известно с 16 апреля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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16 апреля 27-летний Алексей Зайцев из Канаша вышел из дома и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Родные обратились за помощью к полиции и поисково-спасательным отрядам.

Известно, что Алексей ростом около 172 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. На момент пропажи на мужчине была черная куртка, синие джинсы и черные ботинки.

Волонтеры отмечают, что Алексей мог отправиться в другой город или район. Просьба всех, кто видел его, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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