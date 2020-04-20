В Чувашии ищут Алексея Зайцева, который вышел из дома и пропал
16 апреля 27-летний Алексей Зайцев из Канаша вышел из дома и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Родные обратились за помощью к полиции и поисково-спасательным отрядам.
Известно, что Алексей ростом около 172 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. На момент пропажи на мужчине была черная куртка, синие джинсы и черные ботинки.
Волонтеры отмечают, что Алексей мог отправиться в другой город или район. Просьба всех, кто видел его, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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