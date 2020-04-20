2020-04-20T09:52:07+03:00
Происшествия

В Казани в торговом павильоне произошел пожар, пострадал мужчина

По предварительным данным причиной возгорания стала неосторожность при курении
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар под лестницей в цокольном помещении торгового павильона на рынке на улице Гвардейской в Советском районе столицы Татарстана начался в воскресенье, 19 апреля, в 14.44. На место сразу прибыли несколько спецавтомобилей.

Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Спасли 66-летнего мужчину Фото: МЧС Татарстана

Спасли 66-летнего мужчинуФото: МЧС Татарстана

Из здания спасён 66-летний рабочий, он госпитализирован с отравлением продуктами горения в 7-ю городскую больницу, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. На месте работали дознаватели Госпожнадзора республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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